Челябинск возглавил топ‑5 российских городов по количеству ясных дней в феврале

В среднем в столице Южного Урала светит солнце на протяжении 5—6 дней

Челябинск оказался на первом месте в рейтинге российских городов-миллионников по количеству ясных дней в феврале, а также вошел в топ-5 самых холодных городов в последнем зимнем месяце. Такие данные приводят эксперты сервиса «Яндекс. Погода», изучив прогнозы метеорологов за последние 10 лет, передает «Российская газета».

В феврале в Челябинске обычно бывает по пять-шесть ясных дней — по этому показателю столица Южного Урала заняла первое место в топе городов-миллионников. За ним следуют Краснодар с 4—5 ясными днями, Красноярск, где в феврале не более четырех ясных дней, а также Новосибирск и Ростов-на-Дону — 3,8 и 3,7 ясных дня соответственно.

Что касается температурных значений, то самым холодным февраль обычно бывает в Красноярске — там средняя температура составляет −14,6°С. В топ-5 самых холодных городов также вошли Новосибирск (−13,7°С), Челябинск (−11,5°С) и Екатеринбург (−10,5°С).

По данным синоптиков Челябинского гидрометеоцентра, в столице Южного Урала в феврале средняя температура воздуха составляет минус 14—16 градусов.

Предварительный прогноз погоды на февраль можно посмотреть в нашем материале.