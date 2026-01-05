Челябинск возглавил рейтинг городов с самыми дешевыми катками

Бонусом напоминаем расписание для зимних забав

Сервис 2ГИС назвал Челябинск миллионником с самыми доступными катками. Эксперты проанализировали стоимость проката и пользования льдом со своими катками в крупных городах России. Оказалось, что на Южном Урале самые доступные зимние забавы. Подробности и расписание работы катков — в нашем материале.



«В среднем один сеанс катания обойдётся в 310 рублей со своими коньками и 600 рублей с прокатом. Самые доступные катки — в Челябинске, Перми и Казани. А вот больше всего за зимнее развлечение придётся заплатить в Москве и Санкт-Петербурге», — поясняют эксперты сервиса.

В Челябинске сеанс со своими коньками стоит в среднем 110 рублей, а с прокатом — 310. На втором месте Пермь: 190 и 385 рублей соответственно, в Казани — 150 и 390 рублей, Новосибирске катания обойдутся в 200 и 400 рублей, а в Красноярске 150 и 450 рублей.

Самые дорогие катки — в Москве и Санкт-Петербурге.

«В столице прокат с катанием обойдётся в 1000 рублей, а в Санкт-Петербурге — в 800. Со своими коньками почти вдвое дешевле: 500 рублей в Москве и 525 в северной столице. В топ-5 самых дорогих городов также вошли Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Воронеж», — сообщили в справке.

Ранее мы рассказывали, как работают катки в Челябинске в новогодние праздники. Всего в столице Южного Урала открыто более 100 бесплатных площадок для катания на коньках.