Челябинск вошел в топ-5 умнейших городов России

В десятку лидеров по индексу IQ попал Магнитогорск

Накануне, 23 августа, на Пермском форуме развития «Города будущего» состоялось награждение лучших городов по результатам цифровизации городского хозяйства. В числе лидеров по индексу IQ среди крупнейших городов — Челябинск, среди крупных — Магнитогорск, сообщили в пресс-службе регионального Минцифры.

В категории «Крупнейшие города России» Челябинск занял пятое место, опередив Екатеринбург и Нижний Новгород. В тройку лучших вошли Москва, Санкт-Петербург и Казань.

В категории «Крупные города России» седьмое место занял Магнитогорск. В целом Челябинская область вошла в топ-10 среди всех регионов.

Награды городам-победителям вручил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

«IQ городов оценивает уровень цифровизации городского хозяйства регионов России по таким направлениям, как умное ЖКХ, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, инфраструктура сетей связи и другим»,— уточнили в пресс-службе ведомства.

На самом форуме собрались представители власти, бизнеса и эксперты. Они обсудили ключевые вопросы цифровизации и развития городской среды.