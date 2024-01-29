Жители Челябинска после новогодних праздников все чаще стали сдавать на утилизацию елки. Спрос на услуги по выносу и переработке елок составил 88%. Об этом сообщает платформа «Авито Услуги».

По росту спроса Челябинск занял четвертое место — после Москвы, Тюмени и Воронежа. Утилизировать елку можно за 1000 рублей. Ее вынесут из вашего дома и отправят на переработку.

«Мы наблюдаем тенденцию на увеличение переработки елок после новогодних праздников как в больших городах, так и в регионах России. В этом году рост спроса составил 37%. Это подчеркивает, что в стране активно развивается более ответственное отношение к окружающей среде. При этом, выбирая исполнителя услуги, важно внимательно изучить отзывы о специалисте», — рассказал руководитель категории «Деловые и хозяйственные услуги» Александр Семочкин.
Напомним, что челябинцев просят не выбрасывать елки в мусорные баки во избежание повреждения мусоровозов. Их следует оставлять рядом с контейнерами либо в месте, предназначенном для сбора крупногабаритного мусора. В мэрии сообщили, что с регоператором по обращению с ТКО «Центр коммунального сервиса» достигнута договоренность о том, что елки будут вывозиться на полигон.