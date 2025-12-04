Челябинск вошел в топ‑5 городов по быстрой окупаемости однокомнатных квартир

Если сдавать жилье в аренду, то инвестиции вернутся через 13 лет

Столица Южного Урала стала одним из самых привлекательных для инвесторов городов-миллионников по скорости возврата вложений в жилую недвижимость. Согласно исследованию «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», срок окупаемости однокомнатной квартиры на вторичном рынке Челябинска составляет 13,3 года.

Средняя стоимость «однушки» в городе достигает 4 миллионов рублей, при этом ежемесячная арендная ставка держится на уровне 25 тысяч рублей. Такое соотношение цены покупки и арендного дохода формирует один из самых коротких периодов возврата инвестиций среди крупных российских городов.

В рейтинге городов-миллионников Челябинск занимает четвертую позицию, уступая только Волгограду (12,3 года), Новосибирску (12,8 года) и Екатеринбургу (13,1 года). Для сравнения: в Москве срок окупаемости аналогичного жилья превышает 20 лет, в Санкт-Петербурге приближается к 17 годам, а в Казани достигает 22 лет.