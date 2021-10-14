Челябинск вошел в топ-5 городов для ведения бизнеса

Эксперты проанализировали более тысячи населенных пунктов

По итогам исследования специалистами фактического состояния малого и среднего предпринимательства в России Челябинск вошел в рейтинг крупнейших городов, заняв пятое место. В ходе работы оценили наличие условий, необходимых для развития бизнеса в 1115 городах. Столица Южного Урала уступила с рейтинге Москве, Санкт-Петербургу, Казани и Екатеринбургу. Об этом сегодня, 14 октября, сообщили в пресс-службе Администрации Челябинска.

«На развитие малого и среднего предпринимательства, помимо прочего, влияют качество городской среды, пешеходной инфраструктуры и транспортной системы, а также развитие креативных отраслей», — отметили эксперты.

Подчеркивается, что в Челябинске есть ряд факторов, которые оказывают положительное влияние на развитие регионального бизнеса. Кроме того, в областном центре реализуют меры по улучшению делового климата: налоговые льготы, и инструменты финансовой поддержки, которые предоставляют Администрация города Челябинска, областной центр «Мой бизнес» и его филиалы в других городах региона.