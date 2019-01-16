/ Челябинск вошел в пятерку недорогих городов, популярных у туристов

Полтора дня проживания обойдется здесь в 1 675 рублей.

Самые недорогие города России назвал популярный сервис бронирования жилья Tvil.ru. Рейтинг был сформирован по данным бронирования отелей и апартаментов за 2018 год. Курорты в список включены не были.

В среднем туристы приезжали в города России на несколько дней (от 2 до 5) и тратили на проживание от 1200 до 1700 рублей в сутки на семью из 2-х или 3-х человек.

Рейтинг городов со средними тратами на аренду жилья в сутки: