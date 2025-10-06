Челябинск внес огромный вклад в становление танкостроительной отрасли России

Промышленность прошла через эксперименты и заимствования к собственным мощнейшим боевым машинам

В 2025 году российское танкостроение отмечает 105-летие. Этот праздник продолжает череду знаковых торжеств — 80‑летия Великой Победы и 80-й годовщины создания атомной отрасли. Танки навсегда изменили войну. Эти боевые машины превратили позиционные бои в маневренные сражения, где победа зависит от скорости, мощи и брони. Путь России к созданию лучших танков мира был непростым. Челябинск в годы Великой Отечественной называли Танкоградом, ведь в южноуральской столице выпустили 18 тысяч боевых машин для фронта. Памяти героев посвящен особый день. 6 октября 1941 года началась эвакуация танкового производства из Ленинграда. Челябинский тракторный завод переименовали в Кировский. В День героев Танкограда ИА «Первое областное» начинает серию публикаций, посвященных танкостроительной отрасли страны.

Мало кто знает, что идея гусеничной боевой машины, которую мы сегодня называем танком, впервые родилась и была реализована в России. В августе 1914 года, в самом начале Первой мировой войны, инженер Александр Пороховщиков предложил проект «Вездехода» — оригинальной боевой гусеничной машины.





В те годы не существовало устоявшегося термина «танк». Английское слово tank (бак, цистерна) появится лишь в 1916‑м как часть дезинформации при перевозке новой техники. Пороховщиков создавал именно «вездеходную», то есть высокопроходимую, боевую машину. Название описывало ее суть для военного начальства, которому он представлял проект.

Главной проблемой Первой мировой войны был позиционный тупик: линии окопов, рвы, колючая проволока, воронки от снарядов. Вся существовавшая техника застревала. Задача Пороховщикова заключалась в том, чтобы создать машину, которая могла бы везде пройти, — отсюда и логичное название.

Уже в июне 1915 года прошли ее испытания. «Вездеход» развивал невиданную для того времени скорость — 25 километров в час, что было больше, чем у первых английских и французских танков. Позже Пороховщиков усовершенствовал машину, сделав ее колесно-гусеничной, а корпус — водонепроницаемым. Именно он впервые применил бортовые фрикционы для поворота — механизм, который потом ставили на большинство танков мира.

Несмотря на передовые идеи, судьба изобретения была печальной. Промышленность царской России не смогла освоить производство такой сложной машины. Танк Пороховщикова был забыт, и мир узнал о танках лишь годом позже, когда они появились на полях сражений во Франции.

В 1916 году русский инженер Василий Менделеев, сын знаменитого химика Дмитрия Менделеева, подал в военное министерство проект бронированной машины с гусеничным движителем «Бронеход». Сверхтяжелый автомобиль отличался высочайшим для своего времени показателем огневой мощи. Над машиной Менделеев работал в 1911—1915 годах. Причем в ведомство он передал фактически чертежи. Русские генералы на идею не обратили внимания. Была и другая, более экзотическая задумка — гигантский колесный танк инженера Лебеденко с колесами диаметром девять метров. Однако на испытаниях эта «царь-машина» сразу же застряла и была заброшена.





Советское танкостроение родилось в огне Гражданской войны. В 1919 году Красная Армия впервые столкнулась с танками — английскими и французскими, которые были у белых. Захваченные машины стали ценными трофеями. Один из танков «Рено» был доставлен на завод в Сормово (ныне — район Нижнего Новгорода), где его тщательно изучили.

В декабре 1920 года, в невероятно тяжелых условиях разрухи, был изготовлен первый советский танк, получивший название «Русский Рено». Производство распределили между заводами в Петрограде, Москве и самом Сормово. Эта боевая машина стала символом начала новой эры. Хотя первые машины были немногочисленны и несовершенны, они заложили основу отрасли. Первый танк назывался «Борец за свободу тов. Ленин»





Танки «Русский Рено» участвовали в боях на Польском, Южном и Кавказском фронтах. Машины оказались недостаточно прочны и быстро выходили из строя. Производство их вскоре прекратили.

С восстановлением страны началось настоящее танкостроение. В 1927 году на вооружение поступил первый серийный советский танк МС‑1 («Малый сопровождения»). Конструкторы внесли в него много нового, значительно изменили боевые характеристики. С него и стартует история массового производства бронетехники в СССР. Танк МС‑1 принимал участие в боях Красной Армии на Китайско-Восточной железной дороге в 1929 году.





Результатом советских конструкторских разработок стал танк Т‑24. Особое расположение вооружения увеличило огневую мощь. Верхняя башенка имела независимое вращение и позволяла одновременно вести огонь в различных направлениях. Танк Т‑24 выпустили небольшой партией, после чего проект был закрыт из-за неудовлетворительных характеристик конструкции.

С завершением первой пятилетки в СССР появилась прочная техническая база для развертывания танковой промышленности. Имея автомобильную и тракторную отрасли, страна могла начать строительство танков. В 1930-е годы СССР при недостаточном собственном опыте и нехватке специалистов активно перенимал иностранные технологии. На вооружение были приняты Т‑27 — на основе английской танкетки «Карден-Лойд», Т‑26 — копия английского танка «Виккерс», ставший одним из самых массовых, БТ («Быстроходный танк») — разработанный на основе американского танка Кристи, обладавший феноменальной скоростью и маневренностью.

Советские инженеры не просто копировали, а творчески перерабатывали и улучшали зарубежные образцы. На танки ставили мощные советские авиационные моторы, усиливали вооружение. Специалисты накапливали опыт, чтобы создавать собственные уникальные конструкции. Незадолго до Великой Отечественной войны на танк БТ стали устанавливать мощный советский дизель, впоследствии с успехом примененный на танках Т‑34 и КВ. Большие усовершенствования были внесены в конструкцию Т‑26. В 1933—1934 годы создаются средний Т-28 и тяжелый Т‑35 с авиационными моторами и высокой скоростью.





Непосредственно перед войной советские конструкторы совершили настоящий прорыв, создав танки, которые определили развитие мирового танкостроения на десятилетия вперед, — средний Т‑34 и тяжелый КВ. Для производства последнего в 1940-м в Челябинске использовали чертежи Ленинградского завода, позже эвакуированного в южноуральскую столицу. Работа над танком шла масштабная, конструкторы разрабатывали собственные схемы. Первый челябинский танк КВ собрали 31 декабря 1940 года. 22 октября 1941-го Челябинский Кировский завод дал фронту боевые машины. Первые КВ участвовали в боях за Москву. В 1941-м челябинские танки превосходили немецкие почти по всем параметрам.

Т-34 и КВ сочетали в себе мощную броню, сильное вооружение и высокую подвижность. Расположение броневых листов под наклоном резко увеличивало их снарядостойкость без чрезмерного утяжеления машины. Форма корпуса Т‑34 стала образцом для подражания во всем мире. Широкие гусеницы обеспечили великолепную проходимость даже при возросшем весе. Дизельные двигатели дали танкам высокую удельную мощность и большой запас хода. Танк Т-34 заслужил высочайшие оценки не только от советских танкистов, но и от союзников, и даже от противников. Немцы называли его лучшим танком своего времени. Американцы высоко оценивали подвижность, огневую мощь, броневую защиту, наблюдение.

В героические годы Великой Отечественной войны танкистов называли хозяевами полей сражения. Ни одна крупная операция была немыслима без танков. В памяти — легендарные бои у Сталинграда, Ржева, Прохоровки. Всю войну конструкторы наблюдали за развитием танковой техники и совершенствовали боевые машины. В итоге появился наиболее мощный по сочетанию качеств танк ИС. Его создание показало, что СССР не только сохранил первенство в танкостроении, но и значительно усилил свои позиции. Такие танки выпускали в Челябинске. ИС-2 навсегда вошел в историю как один из символов Победы в Великой Отечественной войне. Эти танки участвовали в штурмах городов Восточной Пруссии и Берлина. Уникальное сочетание характеристик сделало боевую машину поистине выдающимся образцом бронетехники. Она унаследовала маневренность легендарного Т-34, при этом получив значительно усиленное вооружение и бронирование.





История российской танковой отрасли — это путь от забытых гениальных проектов до мирового лидерства. Пройдя через этап подражания, советские инженеры и рабочие сумели создать собственную школу танкостроения, которая подарила миру легендарные машины. Опыт, накопленный в те годы, и принципы, заложенные в лучшие танки, до сих пор оказывают влияние на разработку современной бронетехники, напоминая о том, что настоящее оружие Победы рождается из сочетания смелой мысли, упорного труда и беззаветной любви к Родине.

В материале использованы рисунки из книги «Танк» военного издательства министерства вооруженных сил СССР (1947 год издания) и фотографии от пресс-службы ЧТЗ.