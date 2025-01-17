Челябинск в октябре примет финалистов Детского экологического форума

Стали известны даты ДЭФ‑2025

Организаторы начали подготовку III Всероссийского детского экологического форума. Мероприятие призвано создать культуру экологии среди детей и сформировать кадровый резерв для экоотрасли.

Юные участники разрабатывают и представляют на суд жюри проекты в области охраны окружающей среды. На очном этапе конкурса они делятся опытом и генерируют собственные решения актуальных экологических проблем.

Форум пройдет в 2025 году в два этапа.

I этап (онлайн) — с февраля по май. На этом этапе сформируются команды из 89 регионов России.

II этап (очный) — 14—15 октября. В нем примет участие 51 команда, которая пройдет в финал.

Победителей выберут в 17 номинациях.

По традиции второй этап форума пройдет в Челябинске. Столица Южного Урала в третий раз примет финалистов ДЭФ.

Напомним, в прошлом году Челябинская область заняла третье место на ДЭФ-2024. Экологическую инициативу школьников под названием «Серия видеолекториумов „Зеленый экран: сезоны знаний“» отметили в номинации «Лучший проект по сохранению растений».