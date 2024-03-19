Челябинск в этом сезоне украсят фиалками, шалфеем и луком

Городские архитекторы утвердили дизайн‑код по озеленению города

Управление архитектуры Челябинска опубликовало дизайн-код озеленения города. В нем предлагают ассортимент растений, которые следует использовать для посадки. Так, на улицах можно будет увидеть привычные ели, лиственницы, липы и рябины; из необычного — боярышник, груши, абрикосы и даже лианы. Для цветочного оформления можно выбрать вербену, альпийскую астру, ирис, табак и даже лук.





Фото: дизайн-код озеленения города Челябинска

Документ затрагивает такие вопросы, как выбор растений для посадки в городе, размещение и уход за ними. Дизайн-код будет служить для создания комфортной и экологически чистой городской среды, сообщили в пресс-службе управления по архитектурно-градостроительному проектированию города.





Фото: дизайн-код озеленения города Челябинска



Работали над дизайн-кодом долгие три года архитекторы, дендрологи, ученые, дизайнеры и экологи. Подготовленный документ наглядно показывает, как можно озеленить общественные территории: улично-дорожные сети, общественные пространства и крупные «зеленые» площадки. Городским властям, проектировщикам и горожанам представляют правила по высадке кустарников, деревьев и цветов на пешеходных улицах, магистралях, в скверах и на придомовых территориях.