Челябинск в борьбе за звание культурной столицы поддержали 136 тысяч человек

Голосование продлится до 6 декабря

Челябинск продолжает бороться за звание «Культурная столица России — 2027». Город набрал уже свыше 136 тысяч голосов, обогнав Новосибирск — уверенного лидера голосования, отметил глава Челябинска Алексей Лошкин в своем телеграм-канале.

«Статус культурной столицы России откроет для Челябинска новые возможности для экономического и культурного развития, подтвердит те заслуги и достижения, которых мы уже достигли в этом направлении»,— подчеркнул мэр.

Он добавил, что за Челябинск отдают голоса не только южноуральцы, но и жители других российских регионов. Он призвал тех, кто еще не проголосовал, отдать свой голос за столицу Южного Урала. Голосование идет на портале «Госуслуги» и продлится до 6 декабря.

Кстати, на челябинской Кировке установлена стела обратного отсчета до даты подведения итогов.