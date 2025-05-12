Челябинск украсят живыми цветами в мае

Кашпо появятся вдоль основных пешеходных и туристических маршрутов

Улицы южноуральской столицы совсем скоро преобразятся — город украсят живыми цветами, сообщили на аппаратном совещании в мэрии.

«Я дал поручение главам районов и своему заместителю, который курирует вопросы благоустройства, сделать город краше, в том числе предусмотрен комплекс мероприятий по высадке цветов на территории города», — сказал глава Челябинска Алексей Лошкин.

В администрации сообщили, что кашпо и композиции появятся вдоль основных пешеходных и туристических маршрутов, когда нормализуется погода.

Выращивают эти цветы, кстати, в теплице, расположенной на месте бывшей городской свалки.