Челябинск третий год подряд не попал в список самых грязных городов

Количество выбросов от предприятий снизилось на 2,5 тыс. тонн

По итогам 2022 года Челябинск не попал в перечень городов с самым грязным воздухом, который ежегодно составляет Росприроднадзор. Южноуральской столицы нет в антирейтинге уже третий год подряд. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщили в Минэкологии Челябинской области. Такой результат в ведомстве связывают с тем, что на производствах внедряются новые экологичные технологии. Также эффект снижения выбросов дала рекультивация старой городской свалки.

В перечне Росприроднадзора лидирующие позиции по выбросам от предприятий в 2022 году занимают Норильск, Череповец и Новокузнецк (от 263 тысяч тонн до 1,8 млн тонн). Также в «грязном» топе присутствуют Липецк с 262 тысячами тонн выбросов и поселок Рефтинский в соседней Свердловской области (225 тысяч тонн).

Что касается Челябинска, то выбросы от предприятий по сравнению с 2021 годом снизились на 2,5 тысячи тонн, а если сравнивать с тем, что было пять лет назад, — на 33,8 тысячи тонн. Большой вклад внесли работы по рекультивации челябинской свалки, когда город освободился сразу от 62 тысяч тонн выбросов.

«Такой серьезный показатель достигнут за счет модернизации производства и внедрения новых экологичных технологий, в том числе в рамках федерального проекта „Чистый воздух“ нацпроекта „Экология“. При этом мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем работу с предприятиями. Ощутимые результаты мы увидим уже в этом, а также в следующем году», — отметил министр экологии региона Сергей Лихачев.

Также глава ведомства добавил, что улучшение качества воздуха видно и за счет рекультивации старого угольного разреза в Коркино. Ранее сообщалось о работе по проекту «Чистый воздух» в 2023 году: власти обещают, что объем выбросов сократится на 45%.