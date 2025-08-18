Челябинск столкнулся с кадровым дефицитом в розничной торговле

Зарплаты растут, но специалистов не хватает

Согласно исследованию аналитиков hh.ru, рынок розничной торговли в Челябинской области столкнулся с серьезной нехваткой квалифицированных специалистов. Несмотря на рост активности соискателей, на одну вакансию в ретейле приходится всего 2,1 резюме, что значительно ниже нормы, составляющей от 4 до 7,9 резюме на вакансию.

Наиболее остро ощущается нехватка продавцов-консультантов и кассиров, где соотношение резюме к вакансиям составляет 1,8. Также в дефиците находятся администраторы магазинов и торгового зала (2 резюме на вакансию) и товароведы (2,3). В то же время у ретейлеров имеется широкий выбор кандидатов на позиции супервайзеров (11,1 резюме) и промоутеров (20,1).

Медиана предлагаемой заработной платы в розничной торговле в Челябинской области за первые семь месяцев 2025 года составила 48 тыс. рублей, увеличившись на 14% по сравнению с прошлым годом. Однако ожидаемая зарплата специалистов превышает предлагаемую и составляет 50 тыс. рублей.