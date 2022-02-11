Челябинск стоит в девятибалльных пробках

Ситуацию на дорогах ухудшает снег, а такси подняли цены в два раза

В Челябинске в пятницу, 11 февраля, окончание рабочего дня знаменуется пробками в 9 баллов. Сервис «Яндекс. Пробки» фиксирует многочисленные заторы в центре города, плотное движение транспорта наблюдается по направлению к Шершневской плотине, по улице Братьев Кашириных и проспекту Победы на Северо-Запад, на ЧТЗ — по улице Первой Пятилетки и проспекту Победы. ИА «Первое областное» рассказывает, какие участки лучше объехать, чтобы не провести пятничный вечер в пробках.

Вечерние пробки к окончанию рабочего дня спровоцировал снег. Он продлится и в выходные и доставит неудобства водителям и пешеходам еще до понедельника. Обстановка на дорогах напряженная, «Яндекс.Пробки» характеризует дорожную ситуацию как «Город стоит».

В центре проспект Ленина от Артиллерийской до Цвиллинга — сплошное скопление авто. На пересечении проспекта и улицы — ДТП в среднем ряду. Далее проспект Ленина стоит от пересечения с улицей Красной и до Энгельса. Пробка по Курчатова с Овчинникова переходит на Энгельса и стекается на улицу Труда, а далее — на Северо-Запад по Братьев Кашириных.

Сложная ситуация и на подъезде к Шершневской плотине. Сюда поток транспорта направляется еще с Доватора, Блюхера и Воровского.

В Ленинском районе образовался крупный затор в районе ТК «Алмаз», здесь ДТП в среднем ряду, а далее по Копейскому шоссе — в левом. По Свердловскому тракту образовались пробки в сторону центра.

Сервисы такси воспользовались погодными условиями и ситуацией на дорогах — цены за вечер выросли в 2—2,5 раза от привычного прайса.