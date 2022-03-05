Челябинск стоит в девятибалльных пробках

Дорожную ситуацию усугубляет снегопад

В Челябинске окончание рабочего предпраздничного дня для челябинцев оборачивается времяпровождением в пробках. Сервис «Яндекс. Пробки» обозначает дорожную ситуацию как «Город стоит», пробки выросли до девяти баллов. Ситуацию усугубляет непрекращающийся снегопад. Подробнее о том, какие участки оказались самые загруженные, — в материале.

Буквально стоит весь центра Челябинска, «покраснели» не только развязки и крупные перекрестки, но незначительные выезды из центра. На улице Труда автомобили стоят от развязки со стороны улицы Свободы до улицы Кирова. Улица Цвиллинга загружена в обе стороны от Труда до Ленина.

На проспекте Ленина в центре пробки наблюдаются на перекрестках с улицами Цвиллинга, Свободы, Российской. Пробка уходит с проспекта Ленина на улицу Энгельса, а затем на Труда.

Свердловский проспект к Ленина стоит от улицы Блюхера. На улице Воровского пробка образовалась в районе пересечения с улицами Курчатова, Доватора, Худякова.

К Худякова стоят улицы Лесопарковая и Татьяничевой по направлению к Шершневской плотине. В Тракторозаводский район наблюдаются заторы по проспекту Ленина и параллельно на улице Первой Пятилетки, крупная пробка между ними на улице Артиллерийской в обе стороны.



Напомним, сегодня днем и завтра МЧС предупредили об ухудшении погоды и сильном снегопаде.