Челябинск стал столицей «Инженерных кадров России»

Здесь 18 апреля проходит финал Всероссийского конкурса «ИКАР»

Челябинск принимает финалистов XI Всероссийского конкурса «Инженерные кадры России». На площадке «Таганая» собрались более тысячи человек. Это дети всех возрастов, от младшего школьного до старших классов. Они приехали из 62 регионов России, а также Кыргызстана и Казахстана.





Открыл чемпионат губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он отметил, что в регионе развивается образование и наука. Маленькие южноуральцы получают возможность знакомиться с технологическими процессами буквально с детского сада.

«У нас уже несколько лет успешно реализуется программа инженерных классов в школах. Мы активно развиваем техническое образование на базе наших кванториумов, IT-кубов и видим отдачу», — подчеркнул Алексей Текслер.

Поступая в вузы, ребята могут работать в лабораториях. Научно-образовательный центр мирового уровня, который объединяет все вузы Челябинской области, реализует конкретные проекты для индустриальных партнеров. Таким образом готовятся будущие инженерные кадры для предприятий региона.

«Мы создаем новые факультеты в вузах, которые отвечают тем требованиям времени, которые сегодня есть. И таким образом продвигаем наше инженерное образование, создаем тот задел, который очень нужен для наших предприятий, для решения задач, которые поставил перед всеми нами президент», — отметил глава региона.

У каждого детского проекта есть взрослый серьезный наставник — это предприятие. Более 100 предприятий со всей страны курируют проекты юных робототехников и заинтересованы в них. Среди них более 40 челябинских предприятий. Взаимодействие идет по всем ключевым отраслям. В основном это инженерная направленность, но есть проекты и для сельского хозяйства, медицины, других отраслей.





Конкурс включен в федеральный перечень олимпиад Министерства просвещения РФ, что позволяет участникам получать дополнительные баллы при поступлении в вузы.