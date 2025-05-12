Челябинск стал стартовой площадкой всероссийской акции «Выбираю чистый воздух»

Акция пройдет во время форума, где будут говорить об экологических проблемах

Челябинская область готовится к масштабному экологическому событию. 16 и 17 мая в столице Южного Урала пройдут сразу два значимых мероприятия: IV Открытый форум по вопросам экологии и сохранения водных объектов и официальный старт всероссийской акции «Выбираю чистый воздух».

Форум соберет представителей власти, бизнеса, науки и общественности. В течение двух дней запланировано более десяти круглых столов, посвященных самым актуальным экологическим проблемам: качеству воды и воздуха, обращению с отходами, охране особо охраняемых природных территорий, экологическому просвещению и другим.

Заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов подчеркнул расширение тематики форума по сравнению с прошлыми годами.

«Форум проходит в нашем регионе уже в четвертый раз. Впервые он стартовал в 2022 году как Экологический водный форум Южного Урала, но в скором времени стало ясно, что вопросы сохранения водных ресурсов тесно взаимосвязаны с такими направлениями, как сфера обращения с отходами, соблюдение режима на особо охраняемых природных территориях, охрана атмосферного воздуха и рядом других, поэтому мы приняли решение расширить тематику», — сказал Александр Козлов.

На форуме также планируется подписание соглашений о сотрудничестве и работа выставки экологичного оборудования. Среди почетных гостей: заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии Александр Коган, представитель Законодательного cобрания Челябинской области в Совете Федерации Олег Цепкин, и. о. директора Департамента Минприроды России Евгения Зинченко и глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов. Трансляция некоторых мероприятий будет доступна онлайн на сайте ИА «Первое областное».

Во время форума состоится запуск всероссийской акции «Выбираю чистый воздух» 17 мая на стадионе имени Елены Елесиной. Челябинск выбрали в качестве стартовой площадки благодаря тому, что в 2024 году он стал лидером акции среди городов-участников федерального проекта «Чистый воздух». В прошлом году челябинцы прошли более 14 миллионов километров, предотвратив почти 3000 тонн выбросов и сэкономив 1 миллион литров топлива.

«Сегодня мы объединяем не просто регионы и города — мы объединяем разных людей... Наш общий выбор — это активный образ жизни и город без выхлопов», — отметил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов.

При запуске акции состоится забег с участием более 500 человек, а регионы — победители прошлых лет присоединятся онлайн. Министр экологии Челябинской области Игорь Гилев подчеркнул активную гражданскую позицию жителей региона, выбирающих экологически чистые виды отдыха.

За три года проведения акции «Выбираю чистый воздух» участники прошли и проехали 527 миллионов «чистых» километров, сэкономив 42 миллиона литров топлива и предотвратив 105 тысяч тонн выбросов вредных веществ. В акции участвовали более 2500 населенных пунктов.