Челябинск стал победителем всероссийского экологического конкурса

Объем загрязняющих выбросов в городе снизился на 43%

Челябинск одержал победу в главной номинации Всероссийского конкурса «Надежный партнер — Экология» — «Лидер среди городов — участников федерального проекта «Чистый воздух» как город с наиболее результативным эффектом снижения выбросов и улучшения качества воздуха. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По итогам 2023 года, опубликованных Минприроды РФ, Челябинск стал лидером по снижению выбросов загрязняющих веществ среди городов-участников нацпроекта. Снижение составило 43% (по отношению к 2017 году). Почетную грамоту из рук председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александра Двойных получил заместитель министра экологии Челябинской области Сергей Лавров.

«Основные задачи конкурса — содействие федеральным и региональным органам государственной власти в эффективной реализации мероприятий национального проекта „Экология“ в части выявления наиболее успешных и эффективных природоохранных практик и проектов, а также популяризация экологической модернизации в среде бизнес-сообщества и граждан России», — пояснил Александр Двойных.

Министерство экологии Челябинской области каждый месяц отчитывается перед Минприроды России о том, как предприятия региона выполняют взятые на себя обязательства, в том числе и в рамках проекта «Чистый воздух».

«Наши показатели — это не просто цифры, это серьезный результат, который достигнут благодаря активной работе правительства Челябинской области и промышленных предприятий. Реализация федерального проекта „Чистый воздух“ находится на особом контроле министерства экологии и лично губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Мы активно и успешно взаимодействуем с промышленниками, которые выполняют все взятые на себя обязательства и понимают всю важность реализации экологических программ»,— пояснил министр экологии Челябинской области Игорь Гилев.

Конкурс проводится Ассоциацией «Надежный партнер» совместно с Российским экологическим обществом при поддержке комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.