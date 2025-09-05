Челябинск стал первым городом Урала, принявшим «RT.Док: Время наших героев»

Губернатор Алексей Текслер поблагодарил полпреда Артема Жогу за инициативу его проведения

В областной столице в разгаре фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев». Челябинск стал первым городом на Урале, где проводится этот фестиваль. Губернатор Алексей Текслер поблагодарил полпреда Артема Жогу за инициативу провести мероприятие в регионе.

Челябинцам покажут 14 фильмов о подвиге, спасении, ужасах войны и людях, которые день за днем приближают победу.

«Эти фильмы — важная часть патриотического воспитания молодежи. А также возможность рассказать о нашем вкладе в общее дело. Уверен, что пронзительные истории о героях нашего времени найдут отклик в сердцах южноуральцев», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Международный фестиваль «RT.Док: Время наших героев» объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов, лидеров общественного мнения.

Сегодня, 5 сентября, на большом экране покажут фильм главреда ОТВ Ольги Гаврилюк «Донбасс. Вторая Жизнь».