Челябинск стал одним из эпицентров красоты

В тройку также вошли Москва и Санкт-Петербург

Эксперты ВКонтакте проанализировали данные 6,3 млн пользователей соцсети, которые взаимодействовали с сообществами в сегменте «Красота и здоровье» в июне 2024 года и сравнили данные с июнем 2023 года. Исследование показало, что больше всего сообществ на тему красоты и здоровья в Санкт-Петербурге, Москве и Челябинске.



Эксперты также проанализировали, какие бьюти-услуги востребованы в этих городах. В Санкт-Петербурге наибольшим спросом пользуются педикюр, маникюр и наращивание ресниц. Пользователей в Москве больше интересует увеличение губ, наращивание волос и контурная пластика «лицо под ключ». В Челябинске в топе запросов — услуги по наращиванию ресниц, маникюру и плетению кос и брейдов. С особым интересом также посещают группы тату-салонов и спа.

Интересы женщин и мужчин в сфере красоты и здоровья различаются. Мужчины чаще посещают сообщества салонов красоты, на втором месте по популярности тату-салоны, а на третьем — паблики, посвященные здоровому образу жизни. Среди товаров наибольшей популярностью у мужской аудитории ВКонтакте пользуются парфюмерия, витамины и БАДы, а также средства для ухода за телом.

Женщины в соцсети чаще просматривают сообщества салонов красоты, а также паблики, посвященные уходу за собой и здоровому образу жизни. В топе товаров и услуг — уход за волосами, парфюмерия и макияж.