Челябинск сохранит подвоз детей из поселка Пригородный в школу Кременкуля

Алексей Лошкин пообещал это родителям накануне

Глава Челябинска Алексей Лошкин встретился накануне с жителями поселка Пригородный, который раньше входил в состав Сосновского района, а теперь стал частью областного центра. Одной из тем разговора стала дорога в школу, сообщает пресс-служба администрации города.

В микрорайоне «Парковый Премиум» нет своей школы. До перехода поселка Пригородный в состав Челябинска детей возили в школу Кременкуля на автобусе администрации Сосновского района. Алексей Лошкин пообещал эту практику сохранить для желающих продолжать учебу в Кременкуле. Кроме того, при желании дети смогут перейти в школу «Ньютон» после открытия в августе второго здания.

«Также предложим родителям доступные варианты и в других образовательных учреждениях города. Я поручил изучить потребность и определиться с семьями, где есть школьники», — добавил мэр.

Глава Челябинска также дал поручение открыть территориальный отдел администрации Центрального района, чтобы жители Западного и Пригородного могли оперативно получать информацию и ответы на свои вопросы.