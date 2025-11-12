Челябинск соберет экспертов по кибербезопасности на всероссийской конференции «гИБЧе»

Форум представит программы с киберпоединками для профессионалов и антифишинг-шоу для школьников

Челябинск в третий раз примет всероссийскую конференцию по информационной безопасности «гИБЧе» (16+). Мероприятие станет площадкой для диалога между властью, бизнесом и IT‑сообществом.

«Участие в форуме „гИБЧе“ — это возможность познакомиться с лучшими практиками кибербезопасности, напрямую пообщаться с ведущими профессионалами отрасли, обменяться опытом и найти оптимальные стратегии предотвращения угроз. В прошлом году форум объединил свыше 2 тысяч участников из 15 регионов России. В этом году мы пригласили к обсуждению экспертов из государственных и коммерческих структур, образовательных учреждений, а также представителей ФСБ и ФСТЭК», — отметил министр цифры Челябинской области Игорь Фетисов.

Конференция пройдет 24 ноября на двух площадках. Кампус «Школа 21» примет молодежную программу. Участников ждут интеллектуальные соревнования «КиберЩит» для школьников и ИБ-хакатон для студентов, антифишинг-шоу и мастер-классы.

В Radisson Blu Hotel состоится бизнес-программа для специалистов. В нее войдут панельные дискуссии, круглые столы, демонстрация актуальных решений и интеллектуальные киберпоединки.

Участие в конференции бесплатное, требуется предварительная регистрация на сайте. В мероприятии могут принять участие специалисты в области информационной безопасности, представители органов власти, бизнеса, а также студенты и школьники, интересующиеся IT‑сферой.

Организаторы конференции: министерство цифрового развития Челябинской области и Центр развития цифровых технологий при поддержке правительства региона.

Ранее мы сообщали, что челябинские предприятия столкнулись с полуторакратным ростом кибератак с 2022 года. Основными мишенями злоумышленников стали госучреждения, промышленные гиганты и телеком-компании региона.