Челябинск снова стоит в семибалльных пробках

Рассказываем, где сейчас зафиксированы заторы

Этим утром Челябинск снова стоит в пробках. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы на дорогах оцениваются в семь баллов. Кроме того, в разных районах города зафиксированы ДТП. Рассказываем, где сейчас особенно тяжело проехать.

Как и прежде, большая пробка образовалась на проспекте Ленина на участках от улицы Героев Танкограда до Горького и от 3-го Интернационала до Цвиллинга. Стоит движение на улице Первой Пятилетки от Героев Танкограда до Салютной. Пробки зафиксированы на нескольких участках улицы Труда. Затор сейчас на проспекте Победы, тоже на трех отрезках дороги, а также на улице Братьев Кашириных. Там в районе магазина «Лента» зафиксировано ДТП. Затруднено движение на Свердловском проспекте, улицах Куйбышева, Красного Урала, Курчатова, Блюхера, Воровского, Доватора. Большая пробка также на улице Чайковского. На Комсомольском проспекте движение стоит на двух участках, на пересечении со Свердловским проспектом зафиксировано ДТП. Непросто проехать сейчас и на Молодогвардейцев.

Напомним, утром на дорогах возможна гололедица в связи с перепадом температур, поэтому сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют автомобилистам и пешеходам неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.