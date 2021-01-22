Челябинск снова стоит в пробках

Чтобы вечер пятницы не омрачило томное ожидание в дороге, выбирайте оптимальные маршруты

Завершение рабочей недели для челябинцев может обернуться долгим простоем в пробках. Сейчас в Челябинске уже 9 баллов.

Заторы образовались на пересечении улиц Курчатова, Худякова с улицей Воровского, на улицах Братьев Кашириных и Блюхера, на Свердловском проспекте и проспекте Победы. «Покраснел» Сверловский тракт от улиц Автодорожной до Мастеровой. Стоит улица Кирова от Труда до Братьев Кашириных. Также электронные сервисы указывают на дорожно-транспортные происшествия на проспекте Победы, на пересечении Ленина и Российской.

