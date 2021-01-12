Челябинск снова сковали восьмибалльные пробки

Рассказываем, где сейчас труднее всего проехать

Сегодня утром, 12 декабря, Челябинск вновь сковали восьмибалльные пробки. На нескольких улицах случились ДТП. Кроме того, на пересечении проспекта Победы и Свердловского проспекта стоят трамваи.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение сильно затруднено на Свердловском проспекте, кроме того, там зафиксировано два ДТП. На улице Труда тоже проехать непросто: помимо многокилометровых пробок там также зафиксированы две аварии, проходят дорожные работы. Затруднено движение по улицам Первой пятилетки на отрезке от улицы Героев Танкограда до Труда, Курчатова, Игуменка, Братьев Кашириных, по проспекту Победы, а также по улице Молодогвардейцев в районе Ворошилова. Комсомольский проспект тоже стоит на нескольких отрезках.

Отметим, цены на такси сегодня хоть и не обычные, но и не такие высокие, как в первый рабочий день января: например, добраться до центра можно за 200-250 рублей. Дорога до аэропорта и обратно обойдется примерно в 350 рублей или чуть больше.

Но непогода все не стихает: сегодня днем в Челябинске по-прежнему будет небольшой снег. Подробнее о погоде на 12 января можно узнать здесь.