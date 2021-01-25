Челябинск сковали восьмибалльные пробки

Рассказываем, где сейчас труднее всего проехать

Вот и наступила новая рабочая неделя, и челябинцы отправились утром по своим делам. Их, видимо, накопилось немало, поэтому уже в восемь часов утра на дорогах восьмибалльные пробки. Также зарегистрировано несколько ДТП. Рассказываем, где сейчас проехать труднее всего.

Движение стоит на проспекте Ленина от улицы Ловина до 3-го Интернационала. На перекрестке Свободы и Ленина зарегистрировано ДТП. По улице Свободы, кстати, тоже проехать сейчас непросто. Затруднено движение на улицах Блюхера и Курчатова, стоит движение на улице Цвиллинга на подъезде к проспекту Ленина. Небольшая пробка на улице Труда в районе поселка Химфармзавод. На улице Братьев Кашириных особенно большая пробка — там непросто проехать сразу на четырех участках. Такая же ситуация сейчас и на проспекте Победы. В пробках стоит и Свердловский проспект: там тоже затруднено движение на нескольких участках. На Комсомольском проспекте стоит движение на участке от улицы Косарева до Солнечной, также там зафиксировано ДТП. Нелегко сейчас проехать по улицам Молодогвардейцев и Куйбышева. Также зафиксированы пробки на улицах Первой Пятилетки и Комарова.

Цены на такси сегодня утром тоже немного завышены: например, добраться до аэропорта будет стоить около 330 рублей, до центра Челябинска — от 150 рублей.

Редакция Первого областного информационного агентства желает читателям успешного дня и напоминает о необходимости соблюдать ПДД.