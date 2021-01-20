Челябинск сковали девятибалльные пробки

Рассказываем, где сейчас труднее всего проехать

Сегодня утром, 20 января, Челябинск снова встал в пробках. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор на дорогах оценивается в 9 баллов. Рассказываем, где сейчас труднее всего проехать.

Большая пробка сейчас на проспекте Ленина на отрезке от улицы Артиллерийской до Цвиллинга. Стоит движение и на улице Доватора, кроме того, там зафиксировано два ДТП. Непросто проехать и по улице Труда: там образовалась большая пробка сразу на трех отрезках. На проспекте Победы тоже затор в нескольких местах. Большие пробки на улицах Трактовой и Гражданской. На Копейском шоссе движение стоит на отрезке от улицы Трубников до Гранитной. Затруднено движение на улицах Братьев Кашириных и Чичерина, а также на Свердловском проспекте.

Цены на такси остаются более-менее на обычном уровне.

Отметим, минувшей ночью в Челябинске шел снег, сегодня днем синоптики также прогнозируют осадки. Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения во избежание ДТП.