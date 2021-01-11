Челябинск сковали девятибалльные пробки

Услуги такси этим утром заметно подорожали

Снегопад, длившийся в Челябинске почти сутки, сделал свое дело: на данный момент пробки на дорогах, согласно сервису «Яндекс.Пробки», составляют 9 баллов. Рассказываем, где сейчас проехать труднее всего.

Большая пробка образовалась на проспекте Ленина от улицы Артиллерийской до Цвиллинга. Кроме того, там зафиксировано ДТП. На улицах Блюхера и Доватора тоже сейчас непросто проехать. Затруднено движение по улице Труда на отрезке от улицы Энгельса до Северо-Крымской. На проспекте Победы непросто проехать на участке от улицы Молодогвардейцев до Чичерина, вероятно, из-за ДТП на пересечении Молодогвардейцев и проспекта Победы. Большие пробки сейчас также на улицах Братьев Кашириных, Университетской набережной, на Свердловском и Комсомольском проспектах, а также на улицах Кулибина, Комарова и Механической.

Отметим, цены на такси тоже порядком взлетели: например, добраться из центра в аэропорт и обратно можно почти за 600 рублей, поездка до центра обойдется почти в 300 рублей и даже больше.

Сотрудники ГИБДД напоминают автомобилистам, что на дорогах необходимо быть предельно осторожными и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения во избежание аварий. Кроме того, синоптики сообщают о гололедице на дорогах.