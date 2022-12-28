Челябинск сковали девятибалльные дорожные пробки

Самые крупные заторы — в центре и на северо-западе города

Вечером 28 декабря в Челябинске автовладельцы столкнулись с серьезными заторами. Сервис «Яндекс. Пробки» оценивает обстановку на дорогах как девятибалльные пробки.

Сложнее всего в конце рабочего дня ехать по улицам Доватора — от перекрестка с Цеховой и до Энгельса в сторону «Северка». Далее затор на улице Худякова.

Стоит движение на проспекте Ленина — почти на всем его протяжении от перекрестка с Героев Танкограда до Энгельса. Затруднен подъезд к проспекту Ленина почти на всех прилегающих улицах.

Напряженная обстановка — на улицах Труда от Свердловского проспекта почти до остановки «Зоопарк», по Братьев Кашириных в районе Цирка и далее до Молодогвардейцев, а также на проспекте Победы — от Ленинградского моста до Косарева.

Сложный участок — на улице Чайковского в районе пересечения с проспектом Победы: судя по данным онлайн-сервиса, там ДТП.

В северо-западной части города сложно проехать по Комсомольскому проспекту от Красноармейской до Чайковского, по Молодогвардейцев в районе ТК «Фиеста», а также от Братьев Кашириных до Комсомольского проспекта. Тяжелая обстановка — в районе ТК «Прииск»: там застряло в пробках движение в квадрате улиц Салавата Юлаева-проспект Победы-Чичерина-250 лет Челябинску.