Челябинск сковали 9-балльные пробки

Из-за ремонтов и ДТП практически заблокирована улица Доватора

Вечером во вторник, 5 декабря, Челябинск встал в девятибалльных пробках. По данным сервиса Яндекс. Пробки, сложная дорожная обстановка складывается в центре, спальных районах и на выезде в сторону Копейска, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Так, из-за дорожного ремонта и сразу нескольких ДТП практически заблокирована улица Доватора, на участке от завода Колющенко до улицы Худякова, практически стоит движение во всем квадрате, ограниченном улицами Шаумяна, Доватора, Энгельса и Курчатова.

Также пробки наблюдаются на протяжении всего проспекта Ленина, на Копейском шоссе, по улице Труда, проспекту Победы и в спальных районах на северо-западе.