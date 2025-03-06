Челябинск проверили на готовность к паводкам и пожароопасному сезону

После прошлогодних подтоплений в городе увеличили количество специальной техники

В Челябинске проверили готовность служб спасения к весенним паводкам и пожарам. Мэр Челябинска Алексей Лошкин 6 марта осмотрел спецтехнику, оценил обеспеченность кадрами, которые на ней работают.

Силы впечатляют: более 4500 специалистов и 1300 единиц техники готовы к действиям.

Опыт борьбы с прошлогодними подтоплениями учтен — в этом году город лучше подготовлен, закупили дополнительную технику и усилили штат.

«Знаем о горячих точках, которые в силу расположения могут пострадать при резком потеплении и сильных дождях. Это отдельные отрезки автомобильных дорог, многоквартирные дома, частные домовладения и садовые участки. Держим их на постоянном контроле», — отметил глава города.