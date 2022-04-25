Челябинск простился с семью спецназовцами из «Оберега»

От правительства области на траурной церемонии присутствовал вице-губернатор Сергей Сушков

В Челябинске прошла церемония прощания с семью бойцами отряда спецназа Росгвардии «Оберег». Все военнослужащие погибли в ходе спецоперации на Украине, сообщили Первому областному информагентству родственники одного из солдат.



Церемония прощания прошла 23 апреля. Проводить бойцов в последний путь прибыли начальник областного управления Росгвардии МВД РФ Александр Ясинский, и. о. командующего Уральским округом Росгвардии Владимир Горяйнов, вице-губернатор Сергей Сушков, другие должностные лица, друзья и родственники погибших.

Как сообщила Первому областному информагентству вдова одного из спецназовцев, они погибли в разное время и при разных обстоятельствах. Часть бойцов похоронили в Челябинске, других отправили в районы области для захоронения на малой родине.

Напомним, 23-й отряд СпН Росгвардии «Оберег» дислоцируется в Советском районе Челябинска. Отряд принимал активное участие во второй чеченской кампании и контртеррористической операции на Северном Кавказе. В 2012 году два бойца отряда были удостоены звания Героя России — Евгений Эпов (посмертно) и Артем Катунькин.

С самого начала специальной военной операции на Украине челябинские спецназовцы принимают в ней активное участие.