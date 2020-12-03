Челябинск продолжают расчищать от снега

На улицах города будет работать 276 человека и 163 единицы техники.

Дороги и тротуары Челябинска продолжают расчищать от снега. Ночью на городских улицах работали 65 человек и 143 единицы техники, было собрано и вывезено 620 тонн снега.



Сегодня, 3 декабря, днем уборка автодорог продолжится.

«На улицах Челябинска работают 163 единицы техники: 35 КДМ, 73 МТЗ, 31 погрузчик, 20 самосвалов, 4 автогрейдера. Технике помогают 276 дорожных рабочих», — сообщает Комитет дорожного хозяйства города.

Дороги, тротуары и остановки транспорта будут очищаться от снега, опасные участки будут обработаны противогололедной смесью.