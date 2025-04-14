Челябинск продолжает бороться с мусором

С улиц города уже вывезли 32 тысячи черных мешков

В Челябинске продолжаются субботники. Убирать улицы выходят и горожане, и представители бизнеса, сообщил мэр Алексей Лошкин на аппаратном совещании.

«Количество убранных мест растет каждый день. Вместе с этим мы фиксируем и отрицательный эффект в связи проводимой работой. Это оставленные мешки с мусором в местах, где проводили уборку», — сказал Алексей Лошкин.

С начала субботников с улиц Челябинска вывезли более 32 тысяч мешков. Напомним, ответственность за организацию вывоза мусора несут управляющие компании.

Также челябинцев просят сообщить в администрацию города, где в городе нужно поставить урны. На прошлой неделе сразу семь мусорок установили на Ленинградском мосту.