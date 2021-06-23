Челябинск присоединится к всероссийской акции «Лучи Победы»

В честь 76-й годовщины Парада Победы огни на телебашне сложатся в «Свечу Памяти» и другие символы

Челябинск присоединится к акции «Лучи Победы» в день 76-й годовщины исторического Парада Победы. Акция пройдет 24 июня во всех городах-героях и городах воинской славы. Об этом сегодня, 23 июня, сообщила начальник отдела развития Челябинского областного радиотелевизионного передающего центра Олеся Попова.

«Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр присоединяется к всероссийской памятной акции „Лучи Победы“, 24 июня с 23:00 до 01:00 огни на телебашне сложатся в „Свечу Памяти“ и другие символы Великой Победы»,— сообщила Олеся Попова.

24 июня 1945 года на Красной площади в Москве состоялся парад в честь победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне. В этот день ночное небо над Москвой осветили пять прожекторных колец: вокруг Кремля, по Бульварному и Садовому кольцу, по вокзалам и Окружной железной дороге.

В 2020 году 24 июня акция «Лучи Победы» впервые прошла в Севастополе: за 10 минут до праздничного салюта небо города подсветили прожекторами. В марте этого года участники акции «Мы вместе» во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предложили распространить акцию «Лучи Победы» и сделать ее традицией в 58 городах-героях и городах воинской славы.

В мае этого года Владимир Путин поручил российскому организационному комитету «Победа» обеспечить проведение в 2021 году акции, а руководителям регионов, на территориях которых расположены такие города, поручил совместно с главами соответствующих муниципальных образований рассмотреть вопрос о проведении в них ежегодно 24 июня этой акции.