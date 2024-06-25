Челябинск присоединится к Международному дню борьбы с наркоманией

Мероприятия, приуроченные к дате, стартуют уже сегодня

В столице Южного Урала пройдет ряд мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Дата учреждена Генеральной Ассамблеей ООН и приходится на 26 июня. Горожан ждут конкурсы, лекции, мастер-классы по граффити и мини-турнир по футболу.

Программа стартует уже во вторник, 25 июня. В 10 утра в Саду Победы ждут подростков из трудовых объединений Тракторозаводского района и всех желающих. Волонтеры-медики проведут тематические лекции и практические занятия. Всех гостей парка ждет насыщенная конкурсно-развлекательная программа.

В среду, 26-го, в 11 утра во дворе дома № 3 по улице Генерала Мартынова (Курчатовский район) начнется мастер-класс по граффити. В рамках реализации проекта «Привет, сосед!» жители прилегающих дворов под руководством опытных художников нанесут ЗОЖ-рисунки на трансформаторную будку.

С 13:30 на площади перед зданием администрации Калининского района (Кирова, 10) пройдет акция «Цени свою жизнь». В программе — выступление молодежных исполнителей, конкурсно-игровая программа, а также интерактивности от партнеров.

На набережной реки Миасс днем администрация Центрального района совместно с Молодежной палатой и активом «Движения Первых» организуют раздачу профилактических буклетов и листовок, в четыре на Кировке начнется акция «Здоровье — твой выбор!», а в семь вечера любителей футбола ждут на корте по Каслинской, 27: здесь пройдет разминка с профессиональными игроками, эстафета и мини-турнир по футболу.

В этот же день активисты и сотрудники Центра реабилитации «ОНИС» дадут старт акции «Чистое пространство» по закраске рекламы пронаркотического контента на фасадах зданий и сооружений Челябинска. Любой житель города, увидев подобные надписи, может оставить заявку на сайте. Организаторы планируют ликвидировать до 50 надписей в день, акция продлится до октября текущего года.

Завершатся мероприятия в четверг, 27 июня, семейной эстафетой и концертной программой в сквере перед ДК «Станкомаш» (начало праздника в 19:30; 0+).