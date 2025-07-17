Челябинск присоединится к федеральной обучающей программе «СВОй бизнес»

Участникам — бойцам, вернувшимся со спецоперации, а также членам их семей — помогут разработать бизнес-проект

В Челябинской области начался прием заявок на программу «СВОй бизнес», которая пройдет с 28 июля по 1 августа. Это федеральная обучающая программа по основам предпринимательства для участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей, сообщает пресс-служба регионального центра «Мой бизнес».

Программа разработана и реализуется АО «Корпорация „МПС“» совместно с «Единой Россией» и «Опорой России» при поддержке министерства экономического развития Челябинской области. Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Сертифицированный бизнес-тренер центра расскажет участникам программы, что требуется для запуска своего дела, как зарегистрировать бизнес, подобрать подходящую форму собственности и систему налогообложения, поможет с поиском перспективной идеи для старта, а также научит привлекать клиентов и находить партнеров.

В программе могут принять участие участники СВО или ветераны боевых действий, окончившие службу более 6 месяцев назад, которые планируют открыть свое дело или являются начинающими предпринимателями, и совершеннолетние члены их семей. Каждый участник, который посетит не менее 80% программы и выступит с финальной презентацией разработанного проекта, получит сертификат о прохождении курса.

Для участия необходимо зарегистрироваться на Цифровой платформе МСП и выбрать свой регион в списке.