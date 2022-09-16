В России на этой неделе стартовал новый сезон акции по сбору макулатуры под названием «БумБатл». В Челябинске будут действовать семь точек приема макулатуры. Рекордсмены по количеству сданной бумаги и авторы самых креативных постов в соцсетях смогут пообщаться с прославленными гимнастками Ариной и Диной Авериными и певцом Хабибом. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщила пресс-служба правительства Челябинской области.
В этом году «БумБатл» проходит с 15 сентября по 15 ноября. В соревновании могут участвовать детские сады, школы, колледжи, вузы, частные компании, а также любой житель Южного Урала.
В финале акции определят восьмерых победителей: троих рекордсменов по количеству собранной бумаги и пять самых креативных постов в соцсетях, выбранных с помощью голосования на сайте. Именно они отправятся на встречу со звездами спорта и эстрады, которые расскажут о своих экологических привычках.
В Челябинске будут работать семь пунктов приема макулатуры на базе отделений «Почты России» и компаний по переработке отходов. Адреса точек сбора можно найти на сайте бумбатл.национальныепроекты.рф.
«Для переработки подходят бумажные пакеты, газеты, белая и цветная бумага, журналы, конверты без пластикового окошка, книги, картонные изделия, открытки, упаковочная бумага и картонные коробки. Из них производят гофрокартон, рулоны, изоляционные и строительные материалы», — уточнили в правительстве региона.
Важно, чтобы бумажные отходы не содержали пластиковых и металлических деталей.
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