Челябинск присоединился к федеральной программе «СВОй бизнес»

Пятидневный интенсив объединил более 20 участников спецоперации и членов их семей, которые имеют или планируют свое дело

В Челябинске стартовала федеральная обучающая программа «СВОй бизнес» по основам предпринимательства для участников спецоперации, ветеранов боевых действий и членов их семей. Программа разработана и реализуется Корпорацией МПС совместно с партией «Единая Россия» и «Опорой России» при поддержке Минэкономразвития области, передает корреспондент ИА «Первое областное».

К занятиям сегодня, 28 июля, приступили более двух десятков человек. Направления, в которых хотят и готовы развиваться участники программы, самые разные: от сельского хозяйства до образования.

Дочка бойца СВО Анастасия Павлова пришла на проект «СВОй бизнес» за господдержкой. Девушка хочет развиваться в сфере строительства, говорит, у нее готов проект нового производства.

«Патриотизм в нашей семье не пустой звук. И пока папа подтверждает это делом на линии боевого соприкосновения, я здесь не хочу сидеть сложа руки. На суд экспертов я представлю проект, предусматривающий создание тысячи новых рабочих мест», — говорит Анастасия.

Вернувшись с СВО, Андрей Илюшин принял решение развиваться в сфере образования, работает над созданием площадки для тех ребят, кто хочет развиваться в сфере БПЛА.

«Хочу развиваться в предоставлении услуг по консультированию в сфере беспилотных летательных аппаратов, надеюсь наладить собственное производство, а также создать площадку, где желающие смогут попробовать себя и получить квалифицированную консультацию, в чем именно они смогут проявить себя лучше всего: усваивает человек лучше техническую сторону — и тогда может создавать и ремонтировать дроны, понимает электронику — участвовать в перепрошивке БПЛА, может пойти в маркетинг и т. д.», — рассказал старший инструктор школы «Аэрогении» Андрей Илюшин.

Говорит, что программа «СВОй бизнес» для него в первую очередь возможности и знакомства, поскольку любой бизнес двигают люди.

Эту мысль в разговоре с участниками несколько раз повторил один из менторов, вице-председатель областного отделения «Опоры России», гендиректор Миасской швейной фабрики Михаил Попов. Уверен, что они с бойцами могут быть полезны друг другу.

«Парни прошли хорошую школу жизни, у них сейчас есть амбиции, у них сейчас многое что поменялось в жизни, они уже по-другому смотрят на жизнь. И именно в этот момент им нужна помощь. Этих парней нужно брать, давать им поле деятельности, где они будут развиваться, где проявят свои лучшие стороны и будут довольны жизнью», — говорит он.

Михаил Попов дал каждому свой телефон, пригласил звонить — ребята и их компетенции ему очень нужны.

Добавим важное. Программа предусматривает не просто лекции — это будет полноценный интенсив: участники будут делиться опытом, набрасывать идеи — и тут же получать их экспертную оценку, говорит тренер проекта — руководитель Центра поддержки предпринимательства ФРП Челябинской области — центра «Мой бизнес» Евгений Журавлев. Он уверен, эта неделя станет для участников неплохим стартом.

«Здесь они получат информацию по основным компетенциям, по маркетингу, по тому, как работает целевая аудитория, как ее вообще искать, а также по командообразованию, построению производственной цепочки, финансовому планированию, налогам и так далее. Затронем тему соцконтрактов. Плюс в процессе каждый из них подготовит свой шаблон-проект, по сути, набросает портрет своего будущего бизнеса, и сможет оценить идею уже на бумаге. А мы попробуем этот проект „уничтожить“ — в хорошем смысле: как канат проверяют на давление, так и мы проверим проект на слабые и сильные места», — рассказал тренер.

Проект пройдет в сопровождении клинического психолога Минздрава. Ольга Фриш проведет двухчасовую встречу с участниками. Говорит, что надеется охватить два направления. Первое касается выработки стратегии, а вторая — профилактика ПТСР (посттравматического стрессового расстройства).

«Первое — это про новые цели, это про адаптацию к текущей жизни, к выходу из кризиса. Что касается второго, часто стрессовое расстройство протекает незаметно и при этом разрушает жизнь человека. Я раздам анкеты, расскажу, как можно решать проблему, дам методики работы с острыми стрессовыми расстройствами. Обязательно оставлю свои контакты», — говорит Ольга Фриш.

По итогам программы участники получат сертификат о прохождении курса. Документ вручат каждому, кто посетит не менее 80% программы и выступит с финальной презентацией разработанного проекта.

«Говорят же, что путь в тысячу шагов начинается с первого шага. Вот этот сертификат и станет для них таким шагом», — говорит тренер Евгений Журавлев.

А спикер Заксобрания Олег Гербер заверил всех участников программы «СВОй бизнес»: рука помощи им обеспечена на всем пути от идеи проекта до реализации.

«Мы со своей стороны все, что только необходимо, будем делать, помогать, подсказывать. Я думаю, что и вне рамок образовательного проекта. И это будет на всех уровнях власти, со стороны всех возможных чиновников, организаций, центра „Мой бизнес“, все, что только можно, к вашим услугам»,

— подчеркнул он.

А взамен попросил только об одном:

«Мы бы хотели, чтобы вы, реализовав свои классные, интересные проекты, свое дело, заражали своим примером других людей».