Челябинск принял патриотическую эстафету «Россия — страна героев»

Акция проводится по инициативе главы СК России Александра Бастрыкина

Сотрудники силовых структур Челябинской области приняли участие в патриотической эстафете «Россия — страна героев». В Молодежном театре прошло торжественное мероприятие, на которое помимо силовиков пришли и бойцы спецоперации. К акции присоединились и корреспонденты медиахолдинга «Первый областной».

«Нам надо держаться вместе, в кулаке, потому что пальцы по одному переломать можно, а попробуйте сломать кулак. Это тяжело будет и больно — кулаком ведь и „звездануть“ можно. Поэтому необходимы вот такие встречи, чтобы это передавалось из поколения в поколение. Мы вот своим детям передавали, и надо, чтобы и наши дети нашим внукам передавали», — говорит ветеран СВО Владимир Литовка.

Идейным вдохновителем и инициатором проведения такого патриотического шествия стал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Старт эстафете был дан 23 февраля, первым городом ее проведения стал Владивосток. Пройдет акция в 17 городах России и Беларуси — в городах-героях, городах воинской и трудовой славы.

«Цель нашей эстафеты — напомнить современному поколению и особенно молодежи о славных делах наших предков, которые выполнили свой долг в годы Великой Отечественной войны и на фронте, и в тылу. А самое главное — поддержать наших бойцов Российской армии, боевых структур силовых подразделений, которые сейчас борются с нацизмом на передовой», — отметил заместитель руководителя управления воспитательной работы СУ СК России Василий Лопатин.

Своего рода эстафетной палочкой патриотического шествия стала памятная книга о героях России. Каждый город, который встречает на своей территории акцию, добавляет в нее новую страницу с именами своих героев: бойцов Великой Отечественной войны и героев современных — участников специальной военной операции. Так, в Челябинске в издание попали истории 263 Героев Советского Союза и 9 Героев Российской Федерации.

«Я уверен, что городу и людям, которые в этой акции участвуют, — наши сотрудники принимают участие, — это даст дополнительный стимул и подъем, что мы делаем вместе правое дело», — добавил руководитель СУ СК России по Челябинской области Петр Решетников.

Из Челябинска патриотическая эстафета отправилась в Уфу. Завершится шествие этой осенью в Москве.