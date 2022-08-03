Челябинск принял форум по межэтническим и межконфессиональным отношениям

Эксперты называют регион центром инновационной национальной политики

В Челябинске сегодня, 3 августа, начал работу окружной форум-семинар «Многонациональная Россия — 2022». Именно на Южном Урале, считают участники мероприятия, накоплен большой опыт успешного сотрудничества власти, гражданских институтов, научного и экспертного сообществ при реализации государственной национальной политики.

Ключевыми спикерами форума стали представители Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) и профессура факультета государственного управления МГУ им. Ломоносова.

Главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, доктор политических наук Владимир Зорин напомнил, что в 2022 году исполняется ровно десять лет с образования Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям и утверждения Стратегии государственной национальной политики. Он назвал 2012 год временем возвращения национальной политики в Россию. А ее главной задачей — формирование общероссийской гражданской нации как многонационального народа РФ.

«Сейчас есть возможность и необходимость проанализировать существующий опыт, нашу работу. Кроме того, решение о проведении специальной военной операции на Украине привело к тому, что мы практически оказались в другой стране, в новой геополитической ситуации, под санкционным давлением и информационными атаками. Все это требует от нас сверить часы и обобщить тот передовой опыт, который есть», — очертил задачи форума Владимир Зорин.

По его словам, Челябинская область была выбрана для проведения форума потому, что она имеет хороший опыт, позволяющий обеспечить эффективную национальную политику.

«Южный Урал — место встречи разных культур. Здесь налажен хороший диалог между православием, исламом и другими традиционными конфессиями, а также между всеми факторами государственной национальной политики. Опыт, который здесь есть, имеет значение не только для Уральского округа, но и в целом для страны. Надеюсь, что и дальше Челябинск будет центром инновационной политики в области межнациональных отношений», — подчеркнул Владимир Зорин.

Особенность форума в том, что он объединяет в себе диалоговую площадку и обучающий семинар для государственных служащих и руководителей общественных организаций.

«На мероприятии будут затронуты все ключевые проблемы, касающиеся государственной национальной политики. Особенности формирования России как многонационального государства, современная этноконфессиональная ситуация, проблемы адаптации и интеграции иностранных граждан на территории России, пути противодействия попыткам деструктивного использования исторической памяти и другие», — рассказал председатель Экспертного совета при ФАДН, профессор МГУ Александр Полунов.

Форум «Многонациональная Россия — 2022» проходит с 3 по 5 августа на площадке Челябинского государственного университета.