Челябинск принял «Эстафету Победы — 2025»

Акция посвящена героям Великой Отечественной войны



У памятника Защитникам Отечества в Челябинске 9 апреля состоялся торжественный митинг с участием военнослужащих, ветеранов и кадет, отдавших дань уважения подвигу предков. Представители пограничных войск ФСБ России и кадеты возложили цветы к монументу.

Ежегодная эстафета, организованная пограничными войсками СНГ, проходит по маршруту, повторяющему оборонительные рубежи 1941 года. Челябинск, как город-труженик, стал символом единства фронта и тыла в этой акции. Валерий Толмачев, председатель Союза ветеранов пограничных войск Челябинской области, напомнил о героическом сопротивлении пограничников в первые часы войны, подчеркнув, что уже тогда началась ковка Победы.

Заместитель губернатора Челябинской области Александр Козлов отметил, что цель мероприятия — увековечить память героев фронта и тыла, чей вклад в Победу был неоценим. Он подчеркнул важность сохранения исторической правды и недопущения фальсификации событий Великой Отечественной войны.

Эстафета, стартовавшая 2 февраля в Брестской крепости и Мурманске, проходит через девять стран СНГ, преодолевая более 65 тысяч километров. Финиш запланирован на 28 мая в Москве у Могилы Неизвестного Солдата. Акция, приуроченная к 80-летию Победы, организована Советом командующих пограничными войсками.

Начальник Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области генерал-майор Михаил Поштанов особо отметил вклад пограничников в победу над фашистской Германией, подчеркнув их участие в боях на фронтах и в тылу врага. Он также указал на символическое значение проведения эстафеты в Челябинске — городе трудовой доблести, внесшем огромный вклад в снабжение фронта. Михаил Поштанов напомнил, что война затронула каждую семью и эстафета памяти — это дань уважения всем, кто приближал Победу, независимо от того, где они сражались или трудились.