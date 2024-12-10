Челябинск примет Зимний Ильменский фестиваль с Олегом Митяевым

Авторская песня будет звучать в стенах ЮУрГГПУ и филармонии

В Челябинске состоится фестиваль бардовской песни под названием Зимний Ильменский фестиваль. Это будет возвращение традиционного аналога летней «Ильменки». Об этом сообщили организаторы «Марафона авторской песни России 2024—2025: связь поколений».

Идея подобного фестиваля возникла еще 70-е годы прошлого века, когда челябинский областной клуб самодеятельности пригласил в Челябинск клуб самодеятельной песни имени Валерия Грушина. Зимний Ильменский фестиваль стал сборным концертом самых крупных бардовских коллективов страны. Сегодня эту традицию решили возобновить.

Так, 24 января пройдет «Студенческий концерт» в стенах педагогического университета. На нем выступит Олег Митяев, лидер группы Green Band и радиоведущий Николай Гринько, ансамбль «Джаз-отель» и дуэт Эдуарда Двухименного и Мари Ануар.

Во второй день фестиваля, 25 января, артисты соберутся в концертном зале имени Прокофьева. Выступят Олег Митяев, исполнительница в жанре авторской песни Галина Хомчик, группа «Ирония Судьбы», ансамбль «Уральский Диксиленд Игоря Бурко», коллектив «Седьмая бригада».

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