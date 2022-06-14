Челябинск примет участников международного юридического форума

Эксперты обсудят проблемы законодательства, права и свободы граждан

В Челябинске завтра, 15 июня, стартует первый международный форум «Право будущего». Организаторы обещают трехдневные конференции, круглые столы и обсуждения по вопросам законотворчества.

Организаторы мероприятия — международный фонд «Дорога мира» и общественная организация Центр «Право мира» (Россия) совместно с ЮУрГУ и ЧелГУ.

15 июня, в первый день форума, состоится конференция «Право будущего: образ XXI столетия». Она пройдет на площадке Законодательного собрания Челябинской области. На конференции выступят ученые в области права из Москвы, Новосибирска, Тюмени, Челябинска, Витебска (Беларусь), а также в онлайн-формате из Саратова, Нижнего Новгорода.

16 и 17 июня пройдут тематические круглые столы. 16 июня на базе ЧелГУ состоится круглый стол «Экологические приоритеты будущего права в России», а 17 июня в ЮУрГУ пройдут круглый стол «Цифровое право, цифровое государство и цифровая экономика в механизме обеспечения устойчивого развития» и круглый стол «Роль молодежи в решении современных проблем развития государственности и молодежное право будущего».

На форуме также будут представлены инновационные российские и зарубежные исследовательские проекты, направленные на укрепление государственности и местного самоуправления, совершенствование права как инструмента решения актуальных проблем развития.

С учетом современной повестки будет организован сбор учебной и научной литературы для библиотек школ и вузов Донецкой и Луганской народных республик. Организаторы приглашают присоединиться к акции всех желающих. Принимается научная, учебно-методическая, справочная, публицистическая и художественная литература для взрослых и детей.

Книги принимаются по 18 июня 2022 года в местах сбора:

— учебный корпус № 4 Юридического института ЮУрГУ (ул. Коммуны, 149, 1-й этаж);

— коворкинг-центр, корпус № 1 ЧелГУ (ул. Братьев Кашириных, 129, 1-й этаж).

Дополнительную информацию по акции можно получить по телефону: 267-93-41, Елена Николаевна Литвякова.

Напомним, форум в Челябинске является продолжением перекрестного Международного форума «Башкортостан — Челябинская область: дорога мира — дорога дружбы и развития», посвященного 100-летию образования СССР и Году культурного наследия народов России.