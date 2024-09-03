Челябинск примет фольклорные ансамбли из разных уголков страны

Артисты съедутся на конкурс «Традиции»

Совсем скоро Челябинск запоет на разные голоса и на разных языках. Все потому, что в сердце Южного Урала пройдет Всероссийский конкурс фольклорных ансамблей. Народы Башкортостана и Бурятии, Алтайского края, Кемеровской, Свердловской, Ленинградской и других областей представят свои этнографические традиции и споют на конкурсе «Традиции».

Откроется фестиваль 6 сентября в Концертном зале имени Прокофьева. Все желающие смогут свободно попасть на выступление уникальных коллективов, в том числе Нерехтского рожечного хора из Костромской области.

Фестиваль будет идти в течение четырех дней. За это время участники продемонстрируют региональные особенности песен и музыки, устного фольклора, народной хореографии, семейных обрядов и национальных игр. Масштабный гала-концерт участников, где можно будет прикоснуться к традициям разных народов, запланировали в горсаду Пушкина на 8 сентября.

Кроме того, около 200 участников примут участие в конкурсе, который будет оценивать профессиональное жюри из искусствоведов, специалистов этномузыкологии и народного певческого искусства. Челябинскую область представят ансамбли казачьей песни «Вольница», Оренбургского казачьего войскового общества «Станичники», фольклорные ансамбли «Ляйсан», «Радованье» и «Горица», семейный фольклорный ансамбль «Оберег» и творческое объединение «Ярмарка».