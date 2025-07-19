Челябинск примет частицу Огня Победы

Столица Южного Урала станет одной из точек патриотического забега

Во вторник, 22 июля, в Саду Победы в Челябинске встретят Огонь Победы, который профессиональные спортсмены и любители бега пронесут через всю Россию и часть Китая в рамках Всероссийского спортивно-патриотического забега-эстафеты «От Победы к Победе», сообщают организаторы.

Забег стартовал 24 июня в Москве и посвящен 80-летию двух великих Побед — над фашистской Германией и милитаристской Японией. Огонь Памяти был зажжен у Кремлевской стены. Его частицу пронесут через десятки российских городов, а также через освобожденные провинции китайского Дунбея.

Участие в забеге принимают свыше двух тысяч человек. Они преодолели уже более 25 тысяч километров.