Челябинск претендует на звание столицы Тотального диктанта — 2024

Если город победит, южноуральцы напишут текст под диктовку автора

Челябинск поборется за звание столицы Тотального диктанта — 2024. Соперниками города станут Душанбе (Таджикистан), Уфа, Омск и Томск. Об этом сообщила координатор проекта в Челябинске Анна Минибаева.

Челябинская команда Тотального диктанта успешно справилась с первым этапом конкурса и теперь борется за выход в финал. Для этого ей предстоит защитить свой проект на ежегодной научно-практической конференции «Динамические процессы в современном русском языке».

«Челябинск участвовал в конкурсе на звание столицы в 2019 году. Тогда мы остановились на этапе зрительского голосования. В этом году мы подготовили шутливый видеоролик о Тотальном диктанте в Челябинске и презентацию, в которой рассказали о преимуществах города», — рассказала Анна Минибаева.

Она добавила, что статус столицы мероприятия даст городу право принять автора текста диктанта, провести фестиваль грамотности, привезти на Южный Урал ведущих экспертов в области русского языка и показать город на весь мир в Тотальном марафоне.

Победитель конкурса «Столица Тотального диктанта — 2024» будет объявлен 1 февраля.

Конкурс проходит в седьмой раз, в разные годы победителями были Владивосток, Таллин, Санкт-Петербург, Якутск, Ярославль, Нижний Тагил.

Напомним, что следующий диктант пройдет 20 апреля 2024 года. Участники напишут текст российской писательницы Анны Матвеевой.



