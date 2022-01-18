Челябинск попал в топ городов по суровости крещенских морозов

Наш регион занял четвертую строчку в рейтинге «Яндекс. Погоды»

Аналитики «Яндекс. Погоды» выяснили, в каких крупных российских городах самые суровые крещенские морозы. Для этого сравнили среднюю температуру 19 января в городах-миллионерах за последнее десятилетие. Челябинск оказался на четвертом месте рейтинга суровости крещенских холодов.

Средняя температура 19 января за последние 10 лет в Челябинске составила −13 градусов. Для сравнения: Омск занял первое место с температурой почти в −17 градусов, а отметка на градусниках в Ростове-на-Дону едва ли дотягивает до −3.

«В Челябинске холоднее всего на Крещение было в 2018 году: средняя температура составила −21,1°, минимальная достигала −26,6°. В целом за 10 лет крещенские холода с минимальной температурой ниже −20° приходили в город четыре раза», — сообщили в пресс-службе «Яндекс. Погода».

Напомним, в ночь на 19 января православные христиане отмечают Крещение Господне. В эту ночь принято окунаться в иордань, чтобы очиститься от грехов, ведь, согласно поверью, вода в эту ночь в водоемах становится святой и приобретает особые целительные свойства. Однако окунаться в прорубь можно не всем. Тем, кто решил это сделать, сотрудники МЧС и медики рекомендуют соблюдать правила безопасности.

Православные южноуральцы готовятся к Крещению. Традиционные купания в иордани начнутся 18 января и продолжатся до вечера 19 января. Купели, которые организуют на водоемах городов и районов Челябинской области, оснастят безопасными спусками, пунктами обогрева и помещениями для переодевания.

