Челябинск получит 70 новых машин для уборки дворов, проездов и тротуаров

Техника закуплена по решению губернатора Алексея Текслера

Глава региона Алексей Текслер направил средства из областного бюджета на приобретение дорожной техники для Челябинска, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Новая техника будет задействована в расчистке внутриквартальных дорог, подъездных путей к контейнерным площадкам, а также при уборке скверов и парков. Кроме того, средства направлены на содержание данной техники, чтобы она получала качественное и своевременное обслуживание», — отмечают в пресс-службе.

Всего закуплено 70 тракторов, в том числе производства Челябинского тракторного завода. Каждая машина оснащена необходимым навесным оборудованием для всесезонной работы.

Уже на следующей неделе трактора выйдут на уборку улиц.